أصيب 5 فلسطينيين، فجر الجمعة، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا، فيما يواصل جيش الاحتلال القصف ونسف منازل شرقي قطاع غزة.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، وأسفرت عن استشهاد 981 فلسطينيا وإصابة 3111 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقال مصدر في "الخدمات الطبية" التابعة لوزارة الداخلية للأناضول إن طواقم الإسعاف نقلت 5 مصابين إثر سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على مدرسة "أبو حسين" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، دون توضيح طبيعة الإصابات.

وفي مدينة غزة، أطلقت مسيّرات إسرائيلية النار بكثافة وألقت قنابل متفجرة في محيط مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي المدينة، وفق شهود.

وفي وسط القطاع، دمرت غارات إسرائيلية منزلين لعائلتي "العايدي" و"الخميسي" في مخيم المغازي، بعد إنذارات بإخلاء المربعين السكنيين اللذين يقعان فيهما.

وأفاد شهود عيان بأن القصف أدى إلى تدمير المنزلين بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بعشرات المنازل المجاورة، ما تسبب بنزوح عشرات الأسر.

كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية أرضا مجاورة لمنزل في مدينة دير البلح (وسط)، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمنازل المحيطة، دون تسجيل شهداء أو إصابات، بحسب مصادر طبية.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليتي نسف لمنازل ومنشآت مدنية في المناطق الشرقية للمدينة، سُمع دويهما في مناطق واسعة من القطاع، وفق شهود عيان.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، استشهد نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.