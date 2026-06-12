 ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب بسبب الأجرة في البحيرة - بوابة الشروق
الجمعة 12 يونيو 2026 3:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب بسبب الأجرة في البحيرة

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2026 - 3:14 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2026 - 3:14 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق سيارة ميكروباص؛ لاتهامه بالتعدي على راكب بالسب في البحيرة.

تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي قائد سيارة ميكروباص على أحد الركاب بالسب في البحيرة، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو سارية التراخيص وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب لخلافات بينهما حول الأجرة، وباستدعاء الراكب القائم على النشر، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات، وبسؤاله أيد ما سبق واتهم قائد الميكروباص بالتعدي عليه بالسب لذات الخلافات، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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