تترقب الجماهير المصرية مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البلجيكي في افتتاح مشوار المنتخبين في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، حيث يستهل مشواره بمواجهة بلجيكا في العاشرة من مساء يوم الإثنين المقبل.

وأعلنت القناة الجزائرية نقل مباراة المنتخب الوطني أمام بلجيكا عبر قناتها المفتوحة بشكل مجاني، مما يتيح الفرصة أمام كل الجماهير المصرية لمتابعة المواجهة.

ويمكن استقبال بث قناة الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التردد: 11680 – أفقي – 27500، ثم فك شفرة البيس بالكود 1100001100000000.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.

وتملك القناة الجزائرية حقوق بث عدد من مباريات كأس العالم بالإضافة إلى مباريات المنتخب الجزاري، وفقًا لاتفاقية بين القناة وشبكة «بي إن سبورتس» مالكة حقوق البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.