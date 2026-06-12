إعلام رسمي: إيران تمنع ناقلة من دخول مضيق هرمز دون تنسيق

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن القوات الإيرانية منعت ناقلة من دخول ​مضيق هرمز دون تنسيق.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ‌قد أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجارات بالقرب من بندر عباس، لكن وكالة الجمهورية الإسلامية ​للأنباء (إرنا) قالت لاحقا إنه لم يتم ​الإبلاغ عن أي انفجارات في المدينة الساحلية، ⁠وإن أي أصوات قد تكون مرتبطة بنشاط ​عسكري في المناطق البحرية.

وأعلن مقر خاتم الأنبياء ​العسكري اليوم الخميس إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرا من إطلاق النار ​على أي سفينة تحاول المرور.



وقالت وسائل ​إعلام إيرانية إن أصوات انفجارات سُمعت قبالة سواحل سيريك.

وصرح ‌مصدر ⁠عسكري لوسائل الإعلام الرسمية بأن الأصوات التي سُمعت بالقرب من سيريك مرتبطة بمواجهة القوات الإيرانية لناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز.

وقال المصدر ​إن الناقلة ​امتثلت لاحقا ⁠لحظر العبور بعد تلقيها تحذيرات من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال ​الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس إن ​الولايات ⁠المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام مطلع الأسبوع من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز أمام ⁠الملاحة ​البحرية، لكن إيران ردت بأنها ​لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق.