كشف سبب غياب ترامب عن المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة في كأس العالم

أكد أندرو جولياني، الرئيس التنفيذي لفريق عمل كأس العالم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي في البطولة أمام باراغواي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة.

وكانت صحيفة «ذا أتلتيك» قد ذكرت، الأربعاء، أن ترامب لا يخطط للتواجد في اللقاء الذي يُقام على ملعب لوس أنجلوس في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، فيما أعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيحضر المباراة، إلى جانب وزير النقل شون دافي ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.

وفي تصريحات أدلى بها الخميس، أكد جولياني صحة هذه التقارير، موضحًا أن جدول أعمال ترامب المزدحم هو السبب وراء غيابه، مع توقعه في الوقت نفسه زيادة تفاعل الرئيس الأمريكي مع فعاليات البطولة خلال الفترة المقبلة.

وقال جولياني في مقابلة مع إذاعة «توك سبورت»:"لن يحضر المباراة الافتتاحية، وكما ذكرنا فإن جدول مواعيده مزدحم. لكنني أعلم أنه سيكون حاضرًا ومتابعًا لكأس العالم طوال البطولة".

وأضاف:"الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله عن الرئيس ترامب، بعد معرفتي به منذ 30 عامًا، هو: توقعوا غير المتوقع. دائمًا هناك عنصر مفاجأة معه، ولن أتفاجأ إذا ازداد تفاعله مع البطولة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

ويُعد غياب رئيس الدولة المضيفة عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمرًا غير معتاد في تاريخ كأس العالم، إذ حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مباراة الافتتاح في نسخة 2022، كما حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتتاح مونديال 2018، والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف افتتاح نسخة 2014.

في المقابل، غابت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم عن حضور مباراة منتخب بلادها الافتتاحية، والتي انتهت بفوز المكسيك على جنوب أفريقيا 2-0، مفضلة متابعة اللقاء من إحدى ساحات المشجعين في مكسيكو سيتي.

ويرتبط ترامب بعلاقة قوية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وكان قد حصل على جائزة «FIFA للسلام» خلال قرعة المونديال في ديسمبر الماضي.

كما حضر ترامب عددًا من الفعاليات الرياضية البارزة مؤخرًا، من بينها نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة، ونهائي كأس العالم للأندية، وعدد من نزالات UFC، وسباق دايتونا 500، وبطولة المصارعة الجامعية، ونهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.