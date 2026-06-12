غرق شابين بينهما طالب ثانوية عامة في نهر النيل بالمنيا

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لقي شخصان مصرعهما غرقا، بينهما طالب بالثانوي العام، بمركز مغاغة ومدينة ملوي، وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثماني الشابين الغريقين.

كان اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بمصرع طالب ثانوي بنهر النيل أمام مركز مغاغة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة مغاغة لفحص البلاغ، حيث تبين مصرع شاب يدعى "أحمد محمد شعبان"، طالب بالثانوية العامة، مقيم بقرية زاوية الجدامي، غرقا في نهر النيل.

وتلقى مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز ملوي بمصرع شاب آخر يدعى "سباقي خلف محمد"، مقيم بمركز ملوي، وجار معرفة ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لليوم الثاني على التوالي لانتشال جثماني الشابين الغريقين.