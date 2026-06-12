بابا الفاتيكان يحذر مهربي المهاجرين: ستواجهون غضب الرب إذا لم تتوقفوا

حذر بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر المهربين اليوم الجمعة، أنهم سيواجهون غضب الرب لاستغلال يأس المهاجرين، مطالبهم بالتوقف والتوبة وذلك في اليوم الأخير في جزر الكناري وهي نقطة مركزية في مسار الهجرة الأفريقية إلى أوروبا.

وقال ليو في رسالة لمهربي البشر خلال اجتماع في جزر الكناري مع منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدة المهاجرين: "اكسروا تلك القيود وحرروا من تسيطرون عليهم".

واختتم البابا رحلته لإسبانيا، التي استمرت أسبوعا، في جزر الكناري، وهي أرخبيل إسباني قريب من إفريقيا أكثر منه إلى شبه الجزيرة الإيبيرية ونقطة دخول رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يقدمون على عملية عبور الأطلسي المحفوفة بالمخاطر من غرب أفريقيا.

وبهذه الزيارة، يلبي البابا ليو رغبة سلفه البابا الراحل فرنسيس الأول في زيارة الجزر إحياء لذكرى الآلاف الذين لقوا حتفهم في مياه البحر.

كما أنه يجذب الانتباه إلى ترنيمة الكنيسة الكاثوليكية "للترحيب بالغرباء" وسط مشاعر معادية للمهاجرين في أوروبا وبرنامج الترحيل الجماعي الذي تنفذه إدارة ترامب في موطنه الولايات المتحدة.

ولطالما كانت جزر الكناري نقطة انطلاق للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من غرب أفريقيا والمغرب.

وبلغ توافد المهاجرين في جزر الكناري ذروته خلال عام 2024 بتسجيل 47 ألف مهاجر. وتراجع العدد بشكل كبير إلى وصول أكثر بقليل من ثلاثة آلاف شخص خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026.