رجل من ولاية ألاباما الأمريكية ينجو من عقوبة الإعدام بغاز النتروجين

نجا رجل من ولاية ألاباما، كان يواجه عقوبة الإعدام بغاز النتروجين أمس الخميس بالتوقيت المحلي، حيث رفضت المحكمة العليا الأمريكية إلغاء حكم أصدرته محكمة ذات درجة أقل، توصلت فيه إلى أن هذه الطريقة قاسية بشكل غير دستوري، وأصدرت أمرا قصيرا، جاء بعد الساعة التي كان من المقرر في بادئ الأمر أن يبدأ فيها إعدام جيفري لي.

وقرر القضاة عدم رفع أمر قضائي يمنع ولاية ألاباما من تنفيذ ما كان سيصبح الإعدام التاسع بغاز النتروجين، رافضين بذلك معركة قضائية في اللحظة الأخيرة من قبل الولاية، حيث كانت تسعى لتنفيذ عقوبة الإعدام في المساء.

وقال متحدث باسم إدارة السجون في ولاية ألاباما، إنه تم إلغاء عقوبة الإعدام هذا المساء وأن الولاية لن تلجأ إلى وسيلة أخرى.

وصوتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أصوات، ولم توضح أسباب قرارها.

وأدين لي، المحتجز حاليا في منشأة ويليام سي هولمان الإصلاحية في أتمور في جريمتي قتل عمد أثناء سطو مسلح على محل مرهون في 12 ديسمبر 1998.