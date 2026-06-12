بولندا: لن نستقبل أي طالبي لجوء إضافيين

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ذكرت وزارة الداخلية في وارسو اليوم الجمعة، أن بولندا لن تستقبل أي طالبي لجوء إضافيين وأنها ستنفذ فقط بشكل جزئي اتفاق الاتحاد الأوروبي حول الهجرة واللجوء، حيث دخلت القواعد الجديدة للتكتل حيز التنفيذ.

وطبقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن بولندا معفاة من إعادة توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي والتكاليف ذات الصلة.

وأضاف البيان أنه خلال عامين من المفاوضات مع بروكسل، نجحت البلاد في تكييف اتفاق الهجرة "مع ظروف بولندا".

وأضاف البيان: "ستطبق بولندا فقط تلك البنود التي تعزز حماية الحدود وتشدد سياسة الهجرة وتحسن الوصول إلى البيانات التي تساهم في محاربة الهجرة غير القانونية".

وتقول وارسو إن الامتيازات التي تم تقديمها إلى بولندا مبررة بالعبء الذي تتحمله البلاد على الحدود الشرقية من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو).

وتتطلب الحدود مع بيلاروس وهي حليف مقرب من روسيا، حاليا وسائل حماية شبه عسكرية.

وتتهم بولندا والاتحاد الأوروبي زعيم بيلاروس الكسندر لوكاشينكو بجلب المهاجرين بشكل ممنهج من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للتكتل كوسيلة لممارسة ضغط على الغرب. غير أنه مؤخرا، تراجعت عمليات دخول المهاجرين غير القانونية.

واستقبلت بولندا أيضا عددا من اللاجئين الأوكرانيين أكبر من أي دولة أخرى.