أوكرانيا: سنطلب من الحلفاء 20 مليار دولار للاستمرار في مواجهة روسيا

قال مصدر دفاعي أوكراني، إن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع ‌يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراها نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة.

وسيقدم الطلب يوم الخميس المقبل خلال اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا، وهي تحالف يضم أكثر من ⁠50 دولة ويعرف أيضا باسم مجموعة رامشتاين التي ينسق من خلالها الحلفاء تقديم المساعدات المالية والعسكرية لكييف، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال المصدر: "لدينا ما يتراوح من ستة إلى تسعة أشهر في ساحة المعركة، وهو ما يتطلب تسريعا عاجلا للتمويل".

وتباطأت وتيرة تقدم روسيا في ساحة المعركة هذا العام، وتوقف فعليا الشهر الماضي، بعد أن ألحقت غارات أوكرانية بطائرات بدون طيار "درونز" متوسطة ‌المدى ⁠ضررا بإمداداتها وخدماتها اللوجيسيتية على خط المواجهة. وفي الوقت نفسه، تلحق ضربات الطائرات الدرونز الأوكرانية بعيدة المدى أضرارا بقطاع الطاقة الروسي.

وقال بوتين الأسبوع الماضي إن القوات الروسية لا تزال ⁠تتقدم في ساحة المعركة كل يوم ولا يوجد خطر على الاقتصاد الروسي، رغم إقراره بأن الضربات الأوكرانية تسبب أضرارا.

وقال المصدر إن ⁠بعض الحلفاء سيطلب من كل منهم المساهمة بمبلغ يتراوح بين اثنين وستة مليارات دولار للوصول إلى الهدف ⁠البالغ 20 مليار دولار، إما في شكل مساعدات أو قرض. وكانت صحيفة بوليتيكو أول من نشر عن هذا الطلب.