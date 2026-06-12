الصين تؤكد اعتقال مواطن أمريكي بناء على شبهة التجسس

أكدت الصين، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت مواطنا أمريكيا على خلفية شبهة التجسس، بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في بكين، إن السلطات اتخذت "الإجراءات الجنائية القسرية" ضد الرجل الذي يعتقد أنه يشكل خطرا على الأمن الوطني.

وأضاف أن الصين أخطرت القنصلية الأمريكية في قوانجتشو بالاعتقال، مشيرا إلى أن حقوقه تحظى بالاحترام.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس الخميس، بأن مواطنا أمريكيا اعتقل في سابق الشهر الجاري، بناء على اتهامات بـ"تعريض الأمن الوطني للخطر"، استنادا إلى مصادر مطلعة، لم تفصح عنها.

وبحسب التقرير، اختفى الرجل يوم الثالث من يونيو في مدينة كونمينج في إقليم يونان بجنوب غرب الصين الذي يحد ميانمار.

وأضافت الصحيفة أن المواطن الأمريكي يدرس السياسة الميانمارية ومرشح للحصول على دكتوراة في العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في بركلي.

وفي نفس يوم تأكيد اعتقال الرجل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيس ميانمار مين أونج هلينج سيقوم بزيارة تستمر 4 أيام للصين تبدأ يوم الاثنين.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو.

وكانت تلك أول زيارة لرئيس أمريكي للصين منذ الزيارة السابقة، التي قام بها ترامب نفسه، في 2017.