مئات الطلاب في إندونيسيا يتظاهرون احتجاجا على سياسات الحكومة مع تزايد الضغوط الاقتصادية

تظاهر مئات الطلاب في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الجمعة، للمطالبة بخفض أسعار الوقود والغذاء، وحثوا الرئيس برابوو سوبيانتو على الحد من برامج الانفاق الحكومي باهظة التكلفة، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية في البلاد.

وخرج نحو 1500 متظاهر بعد صلاة الجمعة في مسيرة إلى تقاطع "هوتيل إندونيسيا" وهو أحد المعالم الرئيسية في العاصمة. وأوقفت الشرطة الكثير من المتظاهرين وأغلقت الطرق المؤيدة إلى القصر الرئاسي، حيث عادة ما تتوجه أغلب مسيرات الاحتجاج. وتم نشر أكثر من 6 آلاف من أفراد الشرطة والجيش.

وأعرب المتظاهرون، الذين كان الكثيرون منهم يرتدون سترات جامعية صفراء، عن شعورهم بالإحباط حيال زيادة تكاليف المعيشة، التي تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران.

وتعرضت الروبية الإندونيسية لضغوط حيث انخفضت في وقت سابق هذا الشهر لأدنى معدل لها على الإطلاق وسجلت 18000 روبية لكل دولار.

وحدد المتظاهرون 5 مطالب رئيسية، من بينها خفض ما وصفوه بالإسراف في الانفاق الحكومي، وخفض أسعار الوقود والسلع الأساسية، ووقف برامج حكومية رئيسية مثل مبادرة وجبة مغذية مجانية، ووضع خطة لإعادة إحياء المناطق الريفية.

وتبلغ تكلفة برنامج الوجبات المجانية حوالي 268 تريليون روبية (15 مليار دولار) في السنة الواحدة، ويهدف إلى تخفيف حدة الفقر وسوء التغذية، ولكن الرئيس سوبيانتو أقال رئيس البرنامج مؤخرا في ظل فضيحة فساد كبرى.