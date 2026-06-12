رونالدو: الحديث عن تتويج البرتغال بكأس العالم لا يزال مبكرا

أعرب كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، عن تفاؤله بقدرة منتخب بلاده على تقديم مستويات قوية في كأس العالم 2026، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحديث عن التتويج باللقب لا يزال مبكرًا.

ويستعد رونالدو لخوض سادس وآخر مشاركة له في نهائيات كأس العالم، حيث يقود البرتغال في المجموعة الحادية عشرة التي تضم منتخبات جمهورية الكونغو وأوزبكستان وكولومبيا، وسط طموحات كبيرة بتحقيق إنجاز تاريخي.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: “المرشحون للقب؟ نصل إلى البطولة بالأمل”.

وأضاف: “يجب أن نحاول الفوز بالمباراة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة في دور المجموعات، من أجل إنهاء المجموعة في الصدارة”.

وتابع: “وعندما تصبح المباريات أصعب، ويشعر اللاعبون بالإرهاق وترتفع درجات الحرارة، عندها سنرى من هو البطل الحقيقي لكأس العالم”.

وشدد النجم البرتغالي على جاهزيته البدنية، رافضًا أي شكوك حول مستواه، قائلًا: “أنا بخير وفي حالة جيدة جدًا، ولا توجد أي مشكلة على الإطلاق. ندرك أن كأس العالم بطولة استثنائية دائمًا، كما هو الحال في بطولة أوروبا، وندخلها بطموحات وآمال كبيرة”.

وتحدث رونالدو عن فترة الإعداد الأخيرة، موضحًا أنها كانت مكثفة رغم إيجابيتها، قائلاً: “التحضيرات كانت جيدة جدًا لكنها مرهقة، لأننا عملنا بجد في المباريات والتدريبات. حققنا انتصارات وقدمنا مستويات جيدة، لكن المنافسة الحقيقية تبدأ مع المباراة الأولى”.

وأضاف: “أنا متفائل بأن الأمور ستسير بالشكل المطلوب. الأهم هو البداية القوية، ثم التدرج لاكتساب الثقة والوصول إلى أفضل مستوى. هدفنا الأول هو تصدر المجموعة، ثم التفكير في كل مباراة على حدة”.