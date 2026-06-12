أزمة وقود تضرب شبه جزيرة القرم بعد استهداف أوكراني للبنية النفطية

شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مصافي تكرير ومستودعات وقود وخطوط أنابيب، كما تعرضت شاحنات صهريج لهجمات واشتعلت فيها النيران على امتداد الممر البري الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، بينما انتظر سائقون في طوابير طويلة عند محطات الوقود.

وفي ضربة جديدة للسردية التي يروج لها الكرملين بأن موسكو تحقق تقدما في الحرب المستمرة منذ 4 أعوام في أوكرانيا، استهدفت القوات الأوكرانية إمدادات متجهة إلى القرم، مما أدى إلى أسوأ أزمة وقود تشهدها شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود منذ أن تم ضمها بشكل غير قانوني من جانب روسيا عام 2014.

وتعكس هذه الهجمات المتواصلة تزايد كثافة الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيرة وفاعليتها، كما باغتت هذه الهجمات روسيا ووضعتها أمام صعوبة في إيجاد رد.

ومع احتفال البلاد، اليوم الجمعة، بعطلة اليوم الوطني الروسي "يوم روسيا" التي تمثل بداية موسم العطلات الصيفية، تهدد أزمة نقص الوقود بالتسبب في مزيد من الاضطرابات في شبه الجزيرة التي يعتمد اقتصادها على السياحة بما تضمه من شواطئ ومنتجعات.

وفي اعتراف علني نادر، أقر الكرملين بحجم المشكلة وتعهد بمعالجة المشكلة سريعا.

وسلطت النجاحات التي حققتها أوكرانيا الضوء على قدرتها على إلحاق أضرار مؤلمة بروسيا وتغيير مسار الصراع، في وقت تباطأت فيه مكاسب موسكو مؤخرا حتى شارفت على التوقف.

ومع حلول أمس الخميس، دخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ1569، والتي تجاوزت في مدتها الحرب العالمية الأولى.