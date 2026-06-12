وكالة الفضاء الأوروبية: رائد فضاء ألماني يستعد لمهمة إلى القمر في 2028

أعربت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الجمعة، عن ثقتها في أنه سيتم اختيار رائد فضاء ألماني للطيران إلى القمر في إحدى مهمتين قمريتين ستطلقهما وكالة ناسا في 2028 ضمن برنامج أرتميس.

وقالت الوكالة يوم الجمعة إن رائد فضاء ألماني مرشح للمشاركة في مهمة "أرتميس 4" أو "أرتميس 5". ومع ذلك، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.

كما لم يتحدد بعد أي من المرشحين الألمانيين، ماتياس مورر وألكسندر جيرست، سينطلق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وصرح مورر لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" هذا الأسبوع قائلاً: "نحن على قناعة بأن رائد فضاء ألماني سيصل إلى القمر قريبا".

وأضاف جيرست أن استكشاف القمر لا يزال في بداياته، وتابع: "نخطط لإجراء أبحاث طويلة الأمد على القمر، لذلك ستكون هناك فرص عديدة أخرى لرواد الفضاء الدوليين في السنوات القادمة".