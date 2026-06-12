إيران تعلن قرب التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قرب التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

جاء ذلك في تدوينة نشرها وزير الخارجية الإيراني عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الجمعة.

وقال عراقجي، إن "مذكرة تفاهم إسلام آباد لم تكن قريبة من الإتمام إلى هذا الحد قط".

ودعا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن الدخول في التكهنات بشأن محتوى مذكرة التفاهم حتى استكمالها.

وأضاف عراقجي: "تماشيا مع نهجنا المسؤول والشفاف، سيتم نشر جميع التفاصيل للجمهور في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق الجمعة، نفت وسائل إعلام إيرانية صحة الادعاءات القائلة بأنه سيتم توقيع اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في مدينة جنيف السويسرية بهدف إنهاء الحرب وبدء المفاوضات.

وادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وأعلن ترامب عبر "تروث سوشال" إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران الليلة الماضية، مدعيا أن التفاهمات المقترحة حظيت بموافقة أطراف عدة، بينها إسرائيل، وأن موعد ومكان التوقيع الرسمي سيُعلنان لاحقا.

بدوره، نفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توصل بلاده إلى نتيجة نهائية بشأن اتفاق، خلافا لما أعلنه ترامب، معتبرا أن ما يطرح بهذا الصدد "مجرد تكهنات"، لكنه لفت إلى أن معظم نص الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه تم استكماله، إلا أنه لم يحسم بسبب تغير مواقف الولايات المتحدة بشكل مستمر.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل الماضي، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.