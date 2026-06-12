بولندا تدخل مقاتلات جديدة من طراز إف – 35 في الخدمة

أفادت وكالة الأنباء البولندية "بي أيه بي" بأن بولندا أدخلت أولى مقاتلاتها الحديثة من طراز إف – 35 التي حصلت عليها من الولايات المتحدة، ضمن برنامج إعادة تسلح واسع.

وصرح الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، خلال مراسم أُقيمت في قاعدة لاسك الجوية قرب مدينة لودز، بأن بولندا ستكون أكثر أمانا وقوة في السنوات المقبلة بفضل هذه الطائرات الجديدة.

ووصف نافروتسكي ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش صفقة شراء المقاتلات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بأنها دليل على التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وبولندا، بحسب ما ذكرته وكالة (بي أيه بي).

وقبيل المراسم، قامت مقاتلات الشبح متعددة المهام بتحليق استعراضي فوق جدانسك ووارسو وكراكوف.

ووقعت بولندا في عام 2020 عقدا بقيمة 4.6 مليار دولار لشراء 32 مقاتلة من طراز إف – 35 أيه. ومن المقرر أن يتم تسليم هذه الطائرات، المصنفة ضمن مقاتلات الجيل الخامس، على مراحل حتى عام 2029.

وبحكم موقعها على الجناح الشرقي لكل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، تشعر بولندا بتهديد شديد من جانب روسيا.

لذلك، طلبت وارسو مقاتلات ودبابات على نطاق واسع، وتهدف إلى بناء أكبر قوة مسلحة تقليدية في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أيضا أن تحصل البحرية البولندية على غواصات من السويد.