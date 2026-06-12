عمومية الأسنان تجدد المطالبة بخفض المقبولين بكليات طب الأسنان وعدم فتح كليات جديدة

وافقت الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان، المنعقدة، اليوم، بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة في القاهرة، على تعيين مراقب للحسابات وفقًا للائحة المعمول بها في النقابة.

وفيما يتعلق بالزيادات الخاصة بمستحقات الاشتراكات في اتحاد نقابات المهن الطبية، وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس النقابة بالتشاور مع النقابات الفرعية لتحديد احتياجات كل نقابة وآليات التعامل مع هذه الزيادات.

كما ناقشت الجمعية ملف أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان، ومقترح خفض أعداد المقبولين من طلاب الثانوية العامة من 12 ألف طالب إلى 6 آلاف طالب، إلى جانب المطالبة بعدم فتح كليات جديدة لطب الأسنان.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، أن النقابة سبق أن اتخذت خطوات في هذا الملف، وتواصلت مع وزيري الصحة والتعليم العالي من أجل تقنين أعداد الطلاب بما يتناسب مع احتياجات المهنة، إلا أن هذه المطالب لم تلق استجابة حتى الآن.

كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة مصروفات انعقاد الجمعية العمومية، وفقًا لما تم عرضه خلال المناقشات.

ورفضت الجمعية الحساب الختامي والميزانية عن عامي 2023 و2024، فيما وافقت على مشروع موازنة عام 2026.

يُذكر أن فعاليات الجمعية العمومية العادية التي تنظمها النقابة العامة لأطباء الأسنان بمقر نقابة الأطباء في القاهرة، انطلقت في الثانية ظهر اليوم، بعد غلق باب تسجيل الحضور واكتمال النصاب القانوني بحضور 100 عضو.