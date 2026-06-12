منتخب مصر يغادر إلى سياتل غداً استعداداً لمواجهة بلجيكا

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل برنامج الفريق خلال الساعات المقبلة، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

وأوضح إبراهيم حسن أن المنتخب سيخوض مرانه الأخير في مدينة سبوكين صباح السبت في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت الولايات المتحدة، الموافق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل التوجه إلى مدينة سياتل في الخامسة مساءً بتوقيت سبوكين عبر رحلة جوية تستغرق نحو 40 دقيقة.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على إعداد اللاعبين بالشكل الأمثل قبل ضربة البداية في المونديال، حيث خاض الفريق تدريباته الأخيرة على ملعب جونزاجا بمدينة سبوكين في التوقيت نفسه المحدد لمباراة بلجيكا، بهدف التأقلم على ظروف وموعد اللقاء.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام المنتخب البلجيكي مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، في لقاء يطمح خلاله «الفراعنة» لتحقيق انطلاقة إيجابية في البطولة العالمية.