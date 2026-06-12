دوت صفارات الإنذار، مساء الجمعة، بمناطق متفرقة في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، إثر ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "اشتباه بتسلل طائرات مسيّرة أطلقت من لبنان"، وذلك في أحدث سلسلة من الإنذارات شهدتها مناطق الشمال خلال اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات شلومي وبيتزيت وروش هانيكرا بالجليل الغربي "جراء اشتباه بتسلل طائرات مسيرة من لبنان"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وسبق هذا الإنذار عدة حوادث مماثلة الجمعة، إذ أُطلقت إنذارات في مستوطنة إصبع الجليل فجرا، كما صدرت تحذيرات أخرى بالمنطقة ذاتها خلال ساعات النهار إثر الاشتباه بأجسام طائرة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بعض الحالات أن الإنذارات نتجت عن "تشخيصات خاطئة".

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيانات سابقة، أن بعض الإنذارات بمناطق الشمال كانت "مرتبطة برصد أهداف جوية مشبوهة ومحاولات اعتراضها"، دون الإبلاغ عن إصابات.

يأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي، إلى 3 آلاف و711 شهيدا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.