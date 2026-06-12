حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات إسرائيلية ضمن 8 هجمات جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله"، الجمعة، تنفيذ 8 هجمات على أهداف للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، أبرزها تدمير 4 دبابات ميركافا وآلية عسكرية، واشتباك مع قوة وإجبارها على الانسحاب من بلدة مجل زون.

جاء ذلك في سلسلة بيانات أصدرها الحزب حتى الساعة 17:00 ت.غ، قال فيها إن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان".

يأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي، إلى 3 آلاف و711 شهيدا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

* الاشتباك مع قوة إسرائيلية

وقال الحزب إنه رصد قوّة إسرائيليّة مؤلّفة من 12 آلية مدرّعة بدأت بالتحرك ليل الخميس، من بلدة "شمع" إلى "مثلّث الرجمين – طير حرفا" ومن ثمّ إلى منطقة "وادي حسن" باتجاه أطراف بلدة مجدل زون، في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأوضح أن القوة تحركت تحت غطاء ناري كثيف وقذائف فوسفوريّة، لافتا إلى استهدافها بـ"صليات صاروخية متكرّرة وأجبروها على الانكفاء، بالتزامن مع استهداف تجمعات آليات وجنود العدو في بلدة شمع بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعيّة، واستهداف دبّابتي ميركافا بالصواريخ الموجّهة في البلدة وتدميرهما".

وأضاف الحزب، أنه مع ساعات فجر الجمعة، حاولت القوة الإسرائيلية التقدم مجددًا باتجاه أطراف بلدة مجدل زون.

وأشار إلى أن مقاتليه نفذوا كمينا للقوة الإسرائيلية، واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية "ودمّروا دبّابتي ميركافا".

وتابع أن سلاح المدفعية التابع للحزب "نفذ رماياتٍ باتجاه القوة المعادية بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات"، وأن مقاتليه "أجبروها على الانسحاب نحو بلدة طير حرفا".

وأوضح الحزب، أنه "أثناء انسحاب القوّة من وادي حسن، نحو بلدة طير حرفا، فجّر مقاتلوه "عبوة ناسفة بآلية عسكريّة ما أدّى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدميرها".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن تلك الاشتباكات أو نتائجها.

وفي بيانات منفصلة، أعلن الحزب استهداف آلية عسكريّة في بلدة طير حرفا (قضاء صور) بمسيرة أبابيل، وقوّة تموضعت في مبنى في بلدة شمع بمسيرة وتحقّيق إصابة مؤكّدة، والتصدّي ‏ لمسيّرة إسرائيليّة من طراز "هرمز 450 - زيك" في إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.

كما أعلن قصف موقع بلاط المستحدث بصلية صاروخيّة، واستهداف تجمّع لآليات وجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدتي القوزح ورشاف بصليتين صاروخيّتين.