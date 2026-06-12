رئيس الاتحاد الفلسطيني: واشنطن لم تمنحني تأشيرة المونديال وهي حق وليست منة

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قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، الجمعة، إنه لم يحصل بعد على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026، رغم اعتماده من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف الرجوب، في تصريح للأناضول: "لست الوحيد الذي لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، فهناك مسؤولون رياضيون من دول أخرى يواجهون المشكلة ذاتها".

وأكد أن "منح تأشيرات الدخول للمشاركين في المونديال حق وليس منة، ولوائح الفيفا تلزم الدول المضيفة بذلك".

ووصف الرجوب، المونديال بأنه "حدث عالمي لا يخص الولايات المتحدة وحدها".

واعتبر أن عدم منحه التأشيرة "يعكس عدم احترام للفيفا ولرسالة الرياضة التي توحد الشعوب".