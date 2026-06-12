الفاتيكان: البابا سيعود إلى روما على متن طائرة ملك إسبانيا

النائب فريدي البياضي عن تسميم الكلاب الضالة: من يؤذي حيوانا اليوم قد يؤذي إنسانا غدا

يقام على مساحة 650 مترًا مربعًا.. وزير الأوقاف يفتتح المسجد القبلي في منشأة سلطان بالمنوفية