 الفاتيكان: البابا سيعود إلى روما على متن طائرة ملك إسبانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفاتيكان: البابا سيعود إلى روما على متن طائرة ملك إسبانيا

سانتا كروز دي تينيريفي، إسبانيا - (أ ب )
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2026 - 8:28 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2026 - 8:28 م

أعلن الفاتيكان أن البابا سيعود إلى روما على متن طائرة ملك إسبانيا بعد أن واجهت طائرته مشكلة فنية.


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