أعلن سيرجي بارباريز، المدير الفني لمنتخب كندا، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام كندا، لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب البوسنة والهرسك، نظيره، كندا، في العاشرة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب تورونتو، في كندا، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب البوسنة والهرسك لمواجهة كندا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي

خط الدفاع: عمار ديديتش - طارق محرموفيتش - سعيد كولاسيناك - نيكولا كاتيتش

خط الوسط: بنيامين طاهروفيتش - إيفان باشيتش - آمار ميميتش

خط الهجوم: إيرميدين ديميروفيتش - إسمير باجراكتاريفيتش - يوفو لوكيتش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب البوسنة والهرسك في مباراة اليوم، كل من: ملادن يوركاس - مارتن زلوميشليتش - نهاد موجاكيتش - دينيس هادزيكادونيتش - ستيبان راديليتش - أرجان ماليتش - أرمين جيجوفيتش - إيفان سونيتش - أمير أحمدوفيتش - دزينيس بورنيتش - إرمين ماهميتش - سامد بازدار - إدين دجيكو - كريم ألاجبيجوفيتش - هاريس تاباكوفيتش.