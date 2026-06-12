توغلت قوات إسرائيلية، مساء الجمعة، في بلدة كودنة بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وفتشت منازل فيها، في اعتداء جديد على سيادة البلد العربي.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، وأجرت عمليات تفتيش للمنازل".

ولم تُعرف على الفور دوافع الحادثة، كما لم تعلق السلطات السورية عليها حتى الساعة 18:00 ت.غ.

وبشكل شبه يومي، ينتهك الجيش الإسرائيلي سيادة سوريا، لا سيما في الجنوب، عبر القصف والتوغلات التي يتخللها نصب حواجز وتفتيش مارة ومداهمة منازل واعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وعقب إسقاط الثوار السوريين نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، فيما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا، أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.