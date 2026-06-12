سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، إن حديثه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين جاء في سياق تحذير مباشر من تداعيات الحرب على العراق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنه خاطبه كمواطن عربي وليس كوزير خارجية.

وأوضح أن الحرب ستؤدي إلى خسائر كبيرة للعراق وستكون آثارها مدمرة على المنطقة بأكملها.

وأشار إلى أنه نصحه بضرورة تقدير العواقب المترتبة على أي قرار بالدخول في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.

ونوه إلى أن اليمن كان من الدول التي عارضت مبدأ الحرب على العراق، ورفضت القرارات التي كانت تهدد سيادة العراق ووحدته.