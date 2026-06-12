أكد البلجيكي فيتال بوركيلمانز، نجم منتخب بلجيكا السابق، أن منتخب مصر يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق في كأس العالم 2026، متوقعًا مواجهة متكافئة أمام المنتخب البلجيكي في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة.

وقال بوركيلمانز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الإعلام البلجيكي ينظر إلى المنتخب المصري باحترام كبير، خاصة في ظل وجود لاعبين بارزين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب التنظيم الجماعي الذي يميز أداء الفراعنة.

وأضاف أن أغلب لاعبي بلجيكا جاهزون لخوض المباراة، مشيرًا إلى أن جيريمي دوكو قد يغيب بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، وأن الدفع به قد يحمل مخاطرة للجهاز الفني.

وأشاد بوركيلمانز بالقدرات الفردية لنجوم منتخب مصر، مؤكدًا أن محمد صلاح لاعب استثنائي وقادر على حسم المباريات، كما أثنى على عمر مرموش، إضافة إلى مصطفى زيكو الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف المنتخب.

وأوضح أن المنتخب البلجيكي يعيش فترة جيدة من الناحية الفنية، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مبارياته الودية الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق تطور دفاعيًا رغم وجود بعض الأخطاء التي تم العمل على علاجها.

ورغم قوة الخط الخلفي للفراعنة، أبدى بوركيلمانز ثقته في قدرة بلجيكا على التسجيل، متوقعًا انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأشار نجم بلجيكا السابق إلى أن الجيل الحالي لمنتخب بلاده يجمع بين الخبرة والشباب، بوجود أسماء بارزة مثل كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو، مؤكدًا أن هذا المزيج يمنح الفريق قوة إضافية خلال منافسات البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر وبلجيكا هما الأقرب للتأهل عن المجموعة، كما كشف عن تلقيه عرضًا سابقًا من النادي الأهلي، معربًا عن رغبته في خوض تجربة تدريبية داخل الكرة المصرية مستقبلًا.