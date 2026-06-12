وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من تقديم تنازلات لإيران

أبدى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تحفظات بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن الاتفاق الذي يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخدم بالدرجة الأولى المصالح الأمريكية.

وكتب كاتس على تطبيق "تلجرام": "يعمل الرئيس الأمريكي حالياً على التوصل إلى اتفاق مع إيران واضعاً المصالح الأمريكية في الاعتبار، بما في ذلك المصلحة المشتركة مع إسرائيل المتمثلة في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ونتوقع منه الالتزام بهذا المبدأ".

وأضاف أن إسرائيل تتوقع من واشنطن أن تأخذ في الحسبان أيضاً مخاوف أمنية أخرى، وشدد كاتس على ضرورة أن تضمن إسرائيل الاستمرار فى التحرك بشكل مستقل في المستقبل، لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.