سعد الصغير يتراجع عن تصريحاته بشأن شمس: كانت بيننا علاقة زواج عرفي وأعتذر لأسرتي

خرج الفنان سعد الصغير عن صمته للرد على الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن تصريحاته المتعلقة بالراقصة شمس، مؤكدًا أن بعض ما قاله جاء في لحظة انفعال ولم يكن يقصد به المعنى الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح سعد الصغير، في بيان صوتي، أن تصريحه السابق بشأن "عيشه مع شمس في الحرام" صدر بشكل عفوي نتيجة حالة من التوتر والغضب، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما كانت قائمة على زواج عرفي.

وقال: "كنت متنرفز والكلام طلع مني بعفوية، وكان في جواز عرفي، لكن أنا من جوايا ما كنتش مقتنع بالعرفي، وكنت دايمًا حاسس إنه شيء غير مريح بالنسبة لي".

وكشف الفنان عن الضغوط التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه تحمل أعباء ومسئوليات مادية كبيرة على مدار 6 سنوات، في الوقت الذي كان يحاول فيه إبعاد تفاصيل هذه العلاقة عن أسرته حفاظًا على استقرار حياته العائلية.

وأضاف أنه اضطر إلى تحمل التزامات مالية لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر كان يطالبه باستمرار بأموال، وهو ما تسبب له في ضغوط نفسية ومادية كبيرة.

وفي ختام حديثه، وجه سعد الصغير اعتذارًا إلى جمهوره وأفراد أسرته، معربًا عن ندمه على ما حدث، وقال: "بعتذر للجمهور، وبعتذر لمراتي وأولادي، وربنا يسامحني على أي خطأ صدر مني".

وأكد الفنان أن هدفه من الظهور مجددًا هو توضيح حقيقة ما جرى ووضع الأمور في نصابها الصحيح، بعد موجة الجدل التي صاحبت تصريحاته الأخيرة.