عاد الحارس الإنجليزي جيمس ترافورد إلى دائرة اهتمامات نادي نيوكاسل يونايتد، الذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن إدارة نيوكاسل أعادت إحياء مفاوضاتها مع ترافورد، بعدما كان أحد أبرز أهداف النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتعثر الصفقة في ذلك الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس الدولي الإنجليزي يفكر بجدية في مغادرة مانشستر سيتي بحثًا عن فرصة للمشاركة بصورة منتظمة، خاصة بعد تراجع دوره داخل الفريق واعتماد الجهاز الفني على الإيطالي جيانلويجي دوناروما كخيار أساسي بين الخشبات الثلاث.

وأضافت أن ترافورد يفضل تأجيل حسم مستقبله إلى ما بعد انتهاء مشاركته مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويرتبط جيمس ترافورد بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف عام 2030، ما يمنح النادي الإنجليزي أفضلية كبيرة في أي مفاوضات تخص مستقبله خلال الفترة المقبلة.