دخلت إدارة نادي ميلان في مفاوضات متعددة لاختيار المدير الفني الجديد للفريق، حيث برزت أسماء قوية في سباق التعاقد مع المدرب القادم، يتقدمها النمساوي أوليفر جلاسنر، إلى جانب البرتغالي روبن أموريم، والإسباني ألفارو أربيلوا.

وبحسب تقارير صحفية، فإن جلاسنر يجري محادثات متقدمة مع إدارة ميلان خلال الأيام الماضية، حيث قدم النادي الإيطالي عرضاً مبدئياً بعقد يمتد لعامين، في ظل رغبة واضحة في حسم الملف سريعاً بعد رحيله عن كريستال بالاس.

في المقابل، لم يحسم رئيس ميلان جيري كاردينالي قراره النهائي، حيث يواصل دراسة عدة خيارات مطروحة على الطاولة، مع عقد اجتماعات إضافية مع المرشحين الآخرين خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن إدارة ميلان ستجتمع أيضاً مع روبن أموريم، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، إضافة إلى ألفارو أربيلوا، الذي غادر مؤخراً ريال مدريد، وذلك ضمن خطة شاملة لاختيار الأنسب لقيادة المشروع الرياضي الجديد.

كما يظل المدرب الألماني ماتياز يايسله ضمن قائمة الخيارات المطروحة، في ظل إعجاب إدارة ميلان بأسلوبه الهجومي وقدرته على تطوير الأداء الجماعي.

وبذلك، يبقى منصب المدير الفني في ميلان مفتوحاً على عدة احتمالات، وسط منافسة قوية بين أسماء بارزة أوروبياً لحسم واحدة من أبرز وظائف التدريب في الكرة الإيطالية.