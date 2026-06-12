رد حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، على ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات غش في البن، مؤكداً أن جميع محال البن والمصانع والتجار الملتزمين لا يمارسون أي نوع من الغش.

وقال، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم"، إن محال البن والمصانع تخضع لرقابة مستمرة من الجهات المختصة، وعلى رأسها التموين والصحة، حيث يتم سحب عينات بشكل دوري وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأضاف أنه في حال ثبوت عدم مطابقة العينات للمواصفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة.

وأشار إلى أن من يمارسون الغش يمثلون "نسبة قليلة جداً لا تُذكر"، ويعملون في أماكن غير مرخصة أو ما يعرف بـ"تحت السلم"، موضحاً أن الهدف من تلك الممارسات هو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

ونصح المواطنين بشراء البن من مصادر موثوقة ومعلومة، مثل المحال المتخصصة التي تقوم بطحن البن وتعبئته أمام العميل، مع ضرورة التأكد من وجود بيانات واضحة على العبوة تشمل اسم المنتج والعنوان وتاريخ الصلاحية ورقم المواصفة القياسية.

وأوضح أن "البن المحوج" هو البن المضاف إليه الحبهان، مشدداً على ضرورة توضيح أي إضافات أخرى مسموح بها على العبوة الخارجية، مثل القرنفل أو زر الورد.

وأكد أن هذه هي الإضافات المسموح بها فقط، مضيفاً: "لا توجد حاجة اسمها خلطة بن نهائياً"، مشيراً إلى أن إضافة أي مواد أخرى غير مصرح بها أمر مرفوض ومخالف.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ فوراً عن أي شخص يثبت تورطه في غش البن، لافتاً إلى استمرار حملات الرقابة وسحب العينات من الأسواق.

كما ناشد الجهات الرقابية تكثيف حملاتها على الأماكن العشوائية والمصانع غير المرخصة، مؤكداً أن صحة المواطن يجب أن تكون أولوية قصوى.