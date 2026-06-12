وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرنا تعليمات للجيش بالاستعداد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن على إسرائيل ضمان قدرتها على العمل بشكل مستقل لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وأضاف كاتس: "أصدرت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، بحسب ما نقلته وكالة "معًا" الفلسطينية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لن تنسحب من المناطق التي تصفها بـ"الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، حدد كاتس ما وصفها بـ"الخطوط الحمراء"، مشددًا على عدم الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة، والاستعداد للتحرك ضد البرنامج النووي الإيراني.

وقال: "لن ننسحب من مناطق الأمن في لبنان وسوريا وغزة، والجيش سيحمي الحدود من جبل الشيخ وجبال لبنان وصولًا إلى عمق قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. هذا هو الدرس الأساسي من أحداث 7 أكتوبر".

وأضاف: "لن ننسحب من المخيمات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية، ونحن مستعدون لنقل العمليات إلى مخيمات أخرى إذا لزم الأمر".

وتابع: "مفهومنا واضح، نسعى إلى الحسم لا إلى التسويات أو تقليص الإنجازات"، على حد تعبيره.

كما قال إن إسرائيل تواجه ما وصفه بـ"محور الشر الشيعي" بقيادة إيران و"محور الشر السني" المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، وفق تعبيره.