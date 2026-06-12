أمريكا: مقتل المشتبه به في حادث إطلاق نار في ولاية تكساس

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أعلن مسئولون أمريكيون عن مقتل المشتبه به في حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين نُقلوا إلى المستشفى في ميدلاند بولاية تكساس.

وظل المسلح في مواجهة مع الشرطة في ميدلاند بولاية تكساس، صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات من بدء حادث إطلاق النار.

وأعلنت شرطة ميدلاند انتهاء أزمة "المسلح النشط" بعد ساعات من اندلاعها في أحد أحياء المدينة، والتي امتدت أحداثها لتنتهي في محيط المستشفى البيطري.

ولم تكشف الشرطة على الفور عن كيفية وفاة المشتبه به.

ويبدو أنه تم إطلاق 40 عيارا ناريا على الأقل، وفقا لما قالته أندريا مندياس التي تعمل في ورشة لإصلاح السيارات بالقرب من المستشفى البيطري.

وأظهر مقطع فيديو التقطته مندياس عددا من رجال الشرطة وهم يخرجون مسرعين من مركبة شرطة مدرعة.

وكانت الشرطة ترسل أيضا روبوتات إلى موقع الحادث.

وأفاد مستشفى ميدلاند بأن 4 مصابين موجودون في غرفة العمليات، بينما حالة 5 آخرين مستقرة.