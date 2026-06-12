 بوتين: أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين: أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون في أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2026 - 9:52 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2026 - 9:52 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا نشرت أكثر من 700 ألف جندي في منطقة الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال حديثه مع جنود في الكرملين بمناسبة العيد الوطني الذي يوافق 12 يونيو.

وبحضور وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إلى جانبه، تحدث بوتين بثقة عن تحقيق النصر في "العملية العسكرية الخاصة" التي أمر بشنها ضد أوكرانيا في فبراير 2022، والتي سرعان ما تصاعدت لتصبح أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف بوتين: "خطوة بخطوة، ليس بالسرعة التي نتمناها، لكننا نتقدم رغم ذلك؛ نحن نتقدم كل يوم".

وكان بوتين قد أشار في ديسمبر الماضي، خلال مؤتمره الصحفي السنوي وجلسة الأسئلة والأجوبة المفتوحة للجمهور، إلى وجود نحو 700 ألف جندي في أوكرانيا. وذكر حينها أنهم في الغالب من الشباب، بمن فيهم مواليد حقبة التسعينيات.


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