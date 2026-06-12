مانشستر يونايتد يغلق صفقة ماتيوس فرنانديز بعقد طويل الأمد

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من تدعيم خط وسطه بصفقة جديدة، بعدما توصل إلى اتفاق لحسم التعاقد مع البرتغالي ماتيوس فرنانديز، لاعب وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع «تيم توك» البريطاني أن إدارة مانشستر يونايتد أنهت كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني سيتم دفعها إلى وست هام يونايتد.

وأضاف التقرير أن اللاعب البرتغالي سيوقع عقدًا طويل الأمد مع “الشياطين الحمر”، يمتد لأربع سنوات مع خيار التمديد، ليستمر داخل أولد ترافورد حتى صيف 2030.

ويأتي تحرك مانشستر يونايتد لحسم الصفقة بعد المستويات المميزة التي قدمها ماتيوس فرنانديز في الدوري الإنجليزي، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة الماضية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم اللاعب بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن ينجح مانشستر يونايتد في التقدم بخطوات حاسمة نحو ضمه.

ويرتبط ماتيوس فرنانديز بعقد مع وست هام يونايتد يمتد حتى يونيو 2030، وهو ما جعل المفاوضات تتطلب عرضًا ماليًا ضخمًا لإقناع النادي اللندني بالتخلي عن خدماته.