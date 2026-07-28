قاضية تحكم بضرورة محاكمة المغني ديفيد أنتوني بيرك لقتله مراهقة 14عاما

قضت قاضية، الإثنين، بوجود أدلة كافية لإحالة المغني ديفيد بيرك إلى المحاكمة بتهمة قتل وتقطيع جثة سيليست ريفاس هيرنانديز 14 عاما بعدما هددت، وفقا للسلطات، بكشف علاقتهما والتسبب في انهيار مسيرته الفنية.

وقررت قاضية لوس أنجليس شارلين أولميدو أن الأدلة التي قدمها الادعاء خلال جلسة تمهيدية استمرت خمسة أيام توفر سببا مرجحا لإجراء محاكمة بتهم القتل، والاعتداء الجنسي المستمر على طفلة دون سن 14 عاما، والتشويه غير القانوني لبقايا جثة.

ودفع ديفيد، المغني البالغ من العمر 21 عاما، واسمه الحقيقي ديفيد بيرك، والذي كانت مسيرته الفنية تشهد صعودا سريعا قبل ظهور هذه الاتهامات، ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وقالت أولميدو: "لقد أوفى الادعاء بعبء الإثبات المطلوب منه في جميع التهم". وأمرت باستمرار احتجاز بيرك دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

وشددت أولميدو على أن معيار "السبب المرجح" المطلوب في جلسة تمهيدية من هذا النوع أقل بكثير من مستوى الإثبات المطلوب خلال المحاكمة.

وأثارت التفاصيل المظلمة والمروعة التي عُرضت على مدار خمسة أيام دموعا وصرخات من الصدمة وحالة من الرعب داخل قاعة المحكمة. وشملت الأدلة صورا مروعة لتشريح الجثة، ووصفا وتصويرا صريحا لوقائع الاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى صورة صادمة للرسائل النصية الأخيرة التي أرسلتها قبل دقائق من وفاتها، قبل أن يصمت هاتفها إلى الأبد.

ويعد الحكم خطوة مهمة في التحقيق والملاحقة القضائية المستمرة منذ 10 أشهر بحق ديفيد، والتي بدأت عندما عُثر في سبتمبر على جثة فتاة مقطعة ومتحللة داخل صندوق سيارته من طراز "تسلا" في منطقة هوليوود هيلز، بينما كان في جولة فنية.

وقال المدعي العام لمقاطعة لوس أنجليس، ناثان هوكمان، خارج المحكمة إن المدعين عرضوا فقط "جزءا صغيرا" من الأدلة التي بحوزتهم. ولا يزالون يدرسون ما إذا كانوا سيطالبون بعقوبة الإعدام، لكن بيرك مؤهل لتلقيها بعدما خلصت أولميدو أيضا إلى وجود سبب مرجح لاتهامه بالترصد، والقتل بدافع تحقيق مكاسب مالية، وقتل شاهد محتمل، وهي ظروف خاصة في جريمة تتيح الحكم بالإعدام.

وأمرت أولميدو باستمرار احتجاز بيرك دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة. ومن المقرر عقد جلسة لتلاوة الاتهامات رسميا في 31 أغسطس، وقد تبدأ المحاكمة في غضون 60 يوما من ذلك التاريخ على أقرب تقدير.