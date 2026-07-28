مباحثات سعودية قطرية كويتية تركز على الأمن والاستقرار الإقليمي

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيريه القطري والكويتي مساء الاثنين الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الاثنين ان "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، تلقى اتصالين هاتفيين من وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جرى خلالهما بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة".

كما بحث وزراء خارجية السعودية وقطر والكويت"سبل تعزيز ودعم الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأوضحت "واس" أن الوزراء" أدانوا واستنكروا اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق على المملكة ودول المنطقة".