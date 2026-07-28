قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تمر بها البلاد بدأت بالإنكسار منذ الأمس، مضيفة: «إحنا حسينا إن الجو أحسن».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس 2»، مساء الإثنين، أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى، اليوم، بلغت 34 درجة مئوية، مضيفة أن نشاط الرياح اليوم خفّض الإحساس بنسب الرطوبة، ومعلقة: «دا يعتبر المعدل الطبيعي يعني جو الصيف اللي إحنا معتادين عليه».

ولفتت إلى التوقعات بعودة ارتفاع درجات الحرارة غدًا، نتيجة لمنخفض الهند الموسمي، والمرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا، بما يؤدي لزيادة نسب الرطوبة، وارتفاع قيم درجات الحرارة تدريجيًا.

وتوقعت ارتفاع درجة الحرارة العظمى غدًا لـ36 درجة مئوية، بينما ستتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 38 و39 درجة مئوية.

ونوّهت إلى ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأربعاء القادم وحتى الجمعة، لتتراوح بين 37 و38 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، بينما ستتجاوز المحسوسة 40 درجة مئوية نتيجة لزيادة نسب الرطوبة.

وأكملت: «عودة تاني للارتفاعات وهتستمر معانا حتى بدايات الأسبوع اللي جاي»، مضيفة: «هي مش هتكون فترة قصيرة».

وأضافت أن الارتفاعات الحالية في درجات الحرارة، تقل عن الموجة السابقة، مستشهدة بالسبت الماضي والذي قُدّرت فيه درجات الحرارة بـ41 درجة مئوية، مقارنة بأقصى ارتفاع متوقع حاليًا والذي بلغ 39 درجة.

وتابعت: «الأيام اللي جاية هنحس إن الأجواء أكثر حرارة من النهاردة أو إمبارح بس إن شاء الله هتكون قيم درجات الحرارة متوقع إن إحنا نسجلها أقل من الموجة الماضية».

وذكرت أن درجات الحرارة بالمناطق الساحلية المُطلة على البحر المتوسط ستتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، مضيفة أن معدلات الرطوبة ستتجاوز الـ90% خلال فترات الليل، محذرة من ارتفاع الأمواج على الشواطئ خصوصًا يومي الأربع والخميس القادمين.