رئيس الجزائر: بلد واحد يشوش على علاقاتنا مع الإتحاد الأوروبي

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، إن بلدا واحدا يشوش على علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، كاشفا عن اتفاقيات جديدة مرتقبة مع إسبانيا في أكتوبر المقبل.

وأكد تبون، في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الاثنين، أن الخلافات مع مدريد صارت من الماضي، وكلا البلدين تقدما بخطوة نحو بعضهما، معتبرا بأن "البرودة التي ضربت العلاقات انتهت، نظرا لمستجدات عالمية ودافعوا عن موقفهم مثلما دافعنا نحن على حق الصحراويين في تقرير مصيرهم".

وتحدث تبون، عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،، حيث اتهم بلدا واحدا لم يسميه بالتشويش على العلاقات الجزائرية مع هذا التكتل.

واسترسل: " طالبت في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي بانفتاح أكبر.. الاتفاق الأول تم توقيعه في 2005 في سياق مختلف كانت فيه الجزائر خارجة من عشرية صعبة اهتزت فيها أركان الدولة، وتحاول فك العزلة عن نفسها وليس لها ما تصدره. لكن اليوم الأمر مختلف تماما، فلدينا إنتاج قوي يعوض الاستيراد ويذهب للتصدير بكثافة ومطلوب في العديد من المعارض، بالتالي، يتعين مراجعة هذا الاتفاق".

وتابع: "مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي صارت حتمية، وليس من حق دولة واحدة تفرض توجه عدم المراجعة على 27 دولة".

وأكد تبون، ان الجزائر شريك موثوق تشق طريقها نحو مستقبل واعد، مبرزا أن "العلاقات مع البلدان الأوروبية صارت طبيعية، بينما ما كنا عليه لم يكن طبيعيا".

وأشار تبون، إلى اتفاقيات الشراكة مع البلدان الأوروبية ككرواتيا وسلوفينيا وصربيا، لافتا إلى اتفاقيات استراتيجية مع ألمانيا ومن بينها الهيدروجين الأخضر ، وكذلك إمكانية نقل التيار الكهربائي عبر إيطاليا، على ان تستفيد الجزائر من التكنولوجيا.