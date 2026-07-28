بريطانيا تجدد إدانتها لاعتداءات الحوثيين على السعودية ودول المنطقة

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جددت بريطانيا مساء الاثنين تضامنها مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات جماعة الحوثي في اليمن على المملكة ودول المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بنظيره البريطاني إد ميليباند ، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الاثنين .

وقالت "واس" ان الجانبين السعودي والبريطاني بحثا "العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث في المنطقة، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأضافت "واس" ان وزير الخارجية البريطاني "جدد تضامن بلاده مع السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة."

وفي مستهل الاتصال، هنأ وزير الخارجية السعودي نظيره البريطاني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متطلعاً للعمل المشترك بما يطور وينمي العلاقات الثنائية.

وقدم وزير الخارجية البريطاني شكره لنظيره الأمير فيصل بن فرحان، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات الثنائية.