القضاء الأمريكي يرفض طلب مركز كينيدي بتعليق حكم يقضي بإزالة اسم ترامب من المبنى

رفض قاض طلب مركز كينيدي بتعليق تنفيذ حكم يقضي بإزالة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مبنى المركز.

وجاء هذا الرفض اليوم الجمعة. وكان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، كريستوفر كوبر، قد حكم الشهر الماضي بأنه قد تم إضافة اسم ترامب بشكل غير قانوني إلى مؤسسة الفنون المسرحية الشهيرة في واشنطن.

وقضى كوبر بأن الكونجرس هو وحده من يملك صلاحية إجراء أي تغيير على اسم مركز كينيدي، وأمر بإزالة الإشارات إلى ترامب بحلول اليوم الجمعة.

وجاء في مذكرة صادرة في 4 يونيو عن مكتب المستشار القانوني العام في مركز كينيدي وموجهة إلى الموظفين أن توقيعات البريد الإلكتروني، والمراسلات الرسمية، وغيرها من المستندات يجب أن تعكس اسم المؤسسة بوصفها "مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية" أو "مركز كينيدي."