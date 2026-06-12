عطل فني يؤخر مغادرة البابا من جزر الكناري على متن رحلة خاصة

غادر البابا ليو الرابع عشر وعدد من أعضاء وفد الفاتيكان الطائرة في جزر الكناري، اليوم الجمعة، بعد وقت قصير من صعودهم إلى رحلة مستأجرة تابعة لشركة "إيبيريا" كانت متجهة إلى روما.

وقال المكتب الإعلامي لشركة "إيبيريا" في رسالة نصية إن الطائرة تعرضت لمشكلة فنية، مؤكدا أن متخصصي الصيانة يقومون بفحصها.

وكان البابا يزور جزر الكناري، وهي منطقة إسبانية تقع في قلب مسار الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، للتأكيد على كرامة المهاجرين وحقوقهم. وخلال لقاء مع منظمات إنسانية، قال إن مهربي البشر سيواجهون غضب الله لاستغلالهم حالة اليأس لدى المهاجرين.