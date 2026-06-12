ألمانيا: الحوت تيمي نفق بعد أيام من إطلاقه في بحر الشمال

قالت السلطات الألمانية اليوم الجمعة، إن الحوت الأحدب المعروف باسم "تيمي" الذي جرفته المياه على شاطئ دنماركي، يحتمل أن يكون قد نفق بعد أيام من نقله إلى بحر الشمال في محاولة لإنقاذه.

ورجح تيل باكهاوس، وزير البيئة في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرقي ألمانيا، أن يكون الحوت قد نفق في السادس أو السابع من مايو، وذلك استنادا إلى تحليل بيانات جهاز تتبع كان قد تم تثبيته على الحوت قبل إطلاقه في الثاني من مايو.

وحاز مصير الحوت تيمي، الذي أعلن لاحقا أنه أنثى، اهتماما شديدا في ألمانيا على مدار شهور بعدما جنح على سواحل البلاد المطلة على بحر البلطيق.

ورغم فشل السلطات في تحرير الحوت، تدخلت مبادرة خاصة بتمويل من مليونيرات لإعادته إلى بحر الشمال رغم تحذيرات علماء البيئة من أن الحوت أصيب بضعف شديد، ويحتمل أن يعاني كثيرا خلال العملية.

وبعد أسبوعين من إطلاق تيمي على بعد 70 كيلومترا من سكاجن، وهو ميناء يطل على الساحل الشمالي الدنماركي، جرفت الأمواج جثة الحوت إلى جزيرة أنهولت الدنماركية.

وكشفت بيانات التتبع أن الحوت الأحدب قطع مسافة 215 كيلومترا نحو بحر البلطيق، وهو ليس موطنه الطبيعي، قبل نفوقه.

وذكر باكهاوس أنه بمجرد أن وصل إلى هناك، قام بإبطاء سرعته مجددا ولم يعد يغوص على العمق السابق