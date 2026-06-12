 مقتل شخص جراء تحطم مروحية قرب بحيرة مايجوري الإيطالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل شخص جراء تحطم مروحية قرب بحيرة مايجوري الإيطالية

روما (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2026 - 4:18 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2026 - 4:18 م

قالت إدارة إطفاء اليوم الجمعة، إن مروحية تحطمت قرب بحيرة ماجيوري الإيطالية، ما أسفر عن مقتل شخص ممن كانوا على متنها وإصابة 3 آخرين.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن المروحية أقلعت من أرض فيلا على الجانب الإيطالي من البحيرة، وتعرضت لمشاكل بعد قليل من إقلاعها.

وذكرت تقارير أن ضحية الحادث يبلغ من العمر 60 عاما. وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى بمروحية. ولم تدل السلطات بمزيد من التفاصيل عن هوية ركاب المروحية.

يذكر أن بحيرة ماجيوري الواقعة على الحدود مع سويسرا هي ثاني أكبر بحيرات إيطاليا بعد بحيرة جاردا. وتعد المنطقة وجهة سياحية شهيرة لقضاء العطلات.

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