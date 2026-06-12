مقتل عاملتين وإصابة 13 في حادث مرور جديد لعاملات القطاع الزراعي بتونس

توفيت عاملتان في القطاع الزراعي وأصيبت 13 أخريات في حادث مرور بولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، ما أعاد تسليط الضوء على خدمات النقل العشوائي في هذا القطاع الذي تسبب في وفيات عدة في السابق.

وقع الحادث صباح اليوم في منطقة المزونة التابعة للولاية في جنوب شرق تونس، إثر انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقل العاملات.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع الأهالي أمام مستشفى المدينة وهم في حالة غضب وصراخ.

وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم الناصري لوسائل الإعلام المحلية، بوفاة عاملتين فيما نقل 13 مصاباً إلى مستشفيات الولاية، ونقلت حالة واحدة إلى مستشفى صفاقس.

وهذه أحدث مأساة لعاملات القطاع الزراعي اللاتي يعملن باليومية في مواسم الجني، ويجري نقلهن في الغالب على متن شاحنات خفيفة تفتقر إلى معايير السلامة.

وتعد ولاية سيدي بوزيد من بين الولايات الأكثر تضرراً في تونس من هذه الحوادث المميتة.

وشهدت الولاية "أكبر فاجعة" في أبريل 2019، عندما تسبب انقلاب شاحنة في وفاة 12 عاملة وإصابة العشرات، ما دفع السلطات إلى إصدار قانون لتنظيم خدمات النقل وفرض معايير السلامة، لكن الأهالي يشكون من أنه لا يطبق على أرض الواقع.

ويشير تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة مستقلة، إلى وفاة 65 شخصاً وإصابة 983 في حوادث نقل العاملات في الفترة بين 2015 و2025، نصفها في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.

وبحسب بيانات رسمية صدرت عن وزارة الأسرة والمرأة في تونس، تشكل النساء نحو 70% من اليد العاملة في القطاع الزراعي، لكن أكثر من 90% منهن يعملن بأجور زهيدة ولا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية، وفق المنتدى التونسي.