نيويورك تايمز: واشنطن ستخفض الطائرات والسفن الحربية المتاحة لعمليات الناتو في أوروبا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مسئولين أوروبيين كبيرين، أن الولايات المتحدة ​تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات ‌والسفن الحربية التي تتيحها لعمليات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيحد ​من قدرة حلف الناتو على ​شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة.

وأضاف ⁠أن الخطة الأمريكية تشمل خفض عدد الطائرات ​المقاتلة من طراز (إف-16) و(إف-15إي) من حوالي 150 إلى ​100 طائرة، بالإضافة إلى تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، وسحب جميع طائرات إعادة ​التزود بالوقود في الجو التي أتاحتها سابقا لأوروبا ​وعددها ثماني طائرات.

وذكرت ⁠وكالة رويترز الشهر الماضي أن الولايات ​المتحدة تعتزم تقليص ما تتيحه من قدرات عسكرية لحلفائها خلال الأزمات الكبرى بنسبة تصل إلى الثلث إلى النصف، وذلك لإجبار الدول الأوروبية وكندا على تحمّل المسئولية الأساسية في الدفاع عن أمن القارة.