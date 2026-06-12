 هوانج إن بيوم يتوج بجائزة رجل مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في المونديال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هوانج إن بيوم يتوج بجائزة رجل مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في المونديال

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2026 - 10:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2026 - 10:41 ص

تُوّج لاعب الوسط هوانج إن بيوم بجائزة رجل المباراة، عقب تألقه اللافت في فوز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026.

وقدم هوانج أداءً مميزًا، حيث سجل هدف التعادل قبل أن يصنع هدف الفوز، ليقود منتخب "الشمشون الكوري" لحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

وشهدت المباراة أرقامًا مميزة للاعب، إذ لمس الكرة 93 مرة، وسدد 3 كرات، منها محاولتان بين القائمين والعارضة. كما تفوق في 3 من أصل 4 صراعات ثنائية، ونجح في جميع مراوغاته بنسبة 100%.

وعلى مستوى التمرير، أظهر دقة كبيرة بعدما أكمل 73 تمريرة صحيحة من أصل 81.

وبهذا الأداء، أصبح هوانج إن بيوم ثالث لاعب كوري جنوبي يسجل ويصنع في مباراة واحدة بكأس العالم، بعد تشيو سون هو أمام إيطاليا عام 1986، وهيونج ميونج بو أمام إسبانيا عام 1994.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة، تصدر منتخب كوريا الجنوبية جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب المكسيك الذي فاز بدوره على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، في انتظار المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

في المقابل، بقي منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا دون رصيد من النقاط عقب الجولة الأولى.


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