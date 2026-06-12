ترامب: دي فانس سيسافر من أجل توقيع الاتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المرجح ألا يحضر مراسم توقيع الاتفاق مع إيران.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين من مكتبه في البيت الأبيض أن الاتفاق سيُوقع "قريبا جدا، وربما خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف ترامب أن نائبه جيه دي فانس سيكون هناك لحضور التوقيع.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، أنه "ألغى الضربات والقصف المقرر على إيران هذا المساء".

وقال ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بناء على وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، فقد ألغيت بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الضربات والقصف المقرر على إيران هذا المساء".

وأضاف: "تمت الموافقة على المناقشات والنقاط النهائية، من حيث المفهوم والتفصيل، من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".

وتابع: "سيظل الحصار البحري ساريا ونافذا بالكامل حتى إتمام هذا الاتفاق، وسيتم الإعلان عن زمان ومكان التوقيع قريبا".