صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره الصادر اليوم الخميس إنه يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 9ر0% خلال العام الحالي، وهو ما يقل بمقدار 5ر0 نقطة مئوية توقعاته قبل نشوب الحرب في 28 فبراير الماضي.

في الوقت نفسه رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في المنطقة التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 8ر2% بزيادة قدرها 8ر0 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير الماضي.

كما يتوقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام المقبل بمعدل 2ر1% وهو ما يقل بمقدار 2ر0 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ويتوقع وصول معدل التضخم إلى 3ر2% بانخفاض قدره 4ر0 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

وحذر الصندوق الموجود مقره في واشنطن من أن استمرار صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وتوقعات التضخم، في حين يمكن أن يؤدي تدهور الثقة الاقتصادية والصعوبات المالية إلى كبح الطلب في منطقة اليورو.

ونظرا للمخاوف من الركود التضخمي، نصح صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أكبر مما كان متوقعا خلال العام الحالي.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس زيادة أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ 2023 إلى 25ر2% بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية. وعزا هذا الرفع إلى الحرب الإيرانية.

وأشار صندوق النقد إلى أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، فقد يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل بشكل أكثر حدة.